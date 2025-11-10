Хаосът на летищата в САЩ се задълбочава

Стотици редовни пътнически полети в САЩ бяха отменени днес на фона на частично спрялото работа федерално правителство и недостига на персонал при авиодиспечерите, съобщи сайтът за проследяване на полети FlightAware, предаде ДПА.

Според платформата близо 1500 вътрешни и международни полета са били отменени, а над 8600 са били забавени. През уикенда над 4500 полета бяха отменени в страната и в чужбина.

Смущенията са резултат от конфронтацията между демократи и републиканци в Конгреса във връзка с бюджета, парализирала голяма част от службите на федералното правителство. Това състояние на страната продължава вече над 40 дни.

Въпреки че късно снощи Сенатът гласува да започне обсъждане на мярка за временно финансиране, одобрена от Камарата на представителите, това е само първа стъпка към слагане край на най-продължителния блокаж на правителството в историята на САЩ.

Голяма част от редовната работа на правителството остава парализирана, като много федерални служители не получават заплати, включително и авиодиспечерите.

Министърът на транспорта Шон Дъфи заяви по телевизията Си Ен Ен, че всеки ден между 15 и 20 диспечери се пенсионират поради липса на заплати, в сравнение със средно четирима на ден при нормални обстоятелства.

Засегнати са и дейностите на Федералната авиационна администрация (ФАА) на САЩ и на наземния персонал на летищата.

Тръмп заплаши авиационните диспечери с глоби

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши днес, че ще накаже с удръжки от заплатата авиационните диспечери, които не се върнат на работа и добави, че ще препоръча бонус от 10 000 долара за онези, които не са си взели отпуск.

„Всички авиационни диспечери трябва да се върнат на работа ВЕДНАГА!!! Всеки, който не го направи, ще бъде „глобен“ със значителни удръжки“, написа Тръмп в публикация в „Трут соушъл“.