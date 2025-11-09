Тръмп обяви, че всеки американец ще получи 2000 долара от приходи от митата

Автор: Труд онлайн
Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че всеки американец ще получи дивидент от 2000 долара от приходите, които страната генерира от повишените вносни мита. Мярката няма да важи за лицата с високи доходи.

„Съединените щати събират трилиони долари от мита. Тези пари ще отидат за намаляване на нашия дълг от 37 трилиона долара и за изплащане на задълженията на нашите граждани“, написа Тръмп в Truth Social, добавяйки, че критиците на неговата търговска политика са „глупаци“.

Според него Америка сега е „най-богатата и уважавана страна в света“.

