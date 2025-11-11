САЩ може да откаже визи на затлъстели чужденци

В САЩ този процент е около 42%

Държавният департамент заяви, че състояния, които могат да причинят допълнителна тежест за държавата, могат да бъдат основание за отказ на заявление за виза, съобщава The Telegraph.

В меморандум, изпратен до посолствата по целия свят, визовите служители се приканват да „вземат предвид здравето на кандидата“, като се добавя, че затлъстяването може да причини състояния като астма, сънна апнея и високо кръвно налягане.

Сърдечно-съдовите заболявания, респираторните заболявания, раковите заболявания, диабетът, метаболитните заболявания, неврологичните заболявания и психичните заболявания също трябва да се вземат под внимание, се посочва в меморандума.

„Такива състояния могат да изискват стотици хиляди долари за лечение“ и „обширно, дългосрочно лечение“, се посочва в меморандума, видян от KFF Health News.

Доналд Тръмп проведе кампания за преизбиране с поредица от строги имиграционни политики.

Той обеща да депортира стотици хиляди мигранти без документи и изпрати военни и членове на Националната гвардия в няколко града, където според него местната полиция не прави достатъчно, за да защити федералните имиграционни агенти.

Неговата постъпка беше спорна и срещна протести и политически отпор.

Международната федерация по диабет твърди, че около 11% от световното население страда от диабет, а Световната здравна организация оценява, че около 13% от възрастните хора в света страдат от затлъстяване.

В САЩ този процент е около 42%, според Центровете за контрол и превенция на заболяванията.

Томи Пигот, главен заместник-говорител, заяви:

„Не е тайна, че администрацията на Тръмп поставя интересите на американския народ на първо място. Това включва прилагането на политики, които гарантират, че нашата имиграционна система не е тежест за американските данъкоплатци.“