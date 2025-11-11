Венецуела се готви за партизанска война срещу американската армия

Венецуелската армия е започнала да обучаvва части за водене на партизанска война в случай на военна операция на САЩ в страната, съобщава Ройтерс.

"Венецуела разполага оръжия, включително оборудване, произведено в Русия преди десетилетия, и планира да организира съпротива в партизански стил или да посее хаос в случай на атака от САЩ, според източници, запознати с усилията и документите за планиране, видени от агенцията", се посочва в публикацията.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп намекна за възможността за сухопътни операции във Венецуела, заявявайки, че „следващата ще бъде сушата“, след множество удари по предполагаеми кораби за трафик на наркотици в Карибите и голямо струпване на американски военни сили в региона. По-късно той отрече да обмисля удари във Венецуела.

Венецуелският президент Николас Мадуро, който е на власт от 2013 г., заяви, че Тръмп се стреми да го свали от власт и че венецуелските граждани и военните ще се съпротивляват на всеки подобен опит.

Американската армия е по-голяма от тази на Венецуела, която е отслабена от липса на обучение, ниски заплати и влошено оборудване, съобщили шест източници, запознати с военните възможности на латиноамериканската държава.

Някои командири на части дори са принудени да преговарят с местни производители на храни, за да изхранват войниците си, тъй като правителствените доставки недостигат, съобщили пред Ройтерс двама източници, запознати с държавните сили за сигурност.

Това е накарало правителството на Мадуро да заложи на две потенциални стратегии - партизански отговор, споменат публично от високопоставени служители, макар и без подробности, и друга, която Каракас официално не признава.

Анархия по улиците

Партизанската отбрана, която правителството нарече „продължителна съпротива“ и спомена в предавания по държавната телевизия, ще включва малки военни части на повече от 280 места, извършващи саботажи и други партизански тактики, според източници и документи за планиране на тактиката, с които Ройтерс се е запознала.

Втората стратегия, наречена „анархизация“, би използвала разузнавателните служби и въоръжените поддръжници на управляващата партия, за да създаде безредици по улиците на столицата Каракас и да направи Венецуела неуправляема за чуждестранни сили, разкрил един източник, запознат с отбранителните усилия, и друг - близък до опозицията.

„Няма да издържим и два часа в конвенционална война“, признал източник, близък до правителството.

Друг, запознат с отбраната и сигурността във Венецуела, заявил, че страната не е „подготвена за конфликт“, въпреки твърденията на правителството за обратното: „Не сме готови да се изправим срещу една от най-мощните и добре обучени армии в света“.

Публично правителствени служители пренебрегват американската военна заплаха, въпреки че призовават за мир.

„Те си мислят, че с бомбардировка ще сложат край на всичко. Тук, в тази страна?“, подигра се министърът на вътрешните работи Диосдадо Кабело по държавната телевизия в началото на ноември.

„На агресията ще се отговори с национално единство“, заяви министърът на отбраната Владимир Падрино във вторник на фона на подновените военни учения в цялата страна. „Готови сме, но не искаме война.“

Въоръжението е старо и често липсва

Венецуелските войски ще трябва да се справят и с лошите условия в армията и е възможно да има дезертьори в случай на атака, съобщили източниците.

Според данни от април на Центъра за документация и социален анализ на Венецуелската федерация на учителите, обикновените войници печелят приблизително 100 долара на месец в местна валута - далеч под месечната цена от 500 долара за основната хранителна кошница.

През последните години основният им опит е бил в сблъсъци с невъоръжени цивилни по време на улични протести.

Военното оборудване - голяма част от което е руско производство и е на десетилетия - липсва, съобщили източниците пред Ройтерс.

Венецуела купи около 20 изтребителя „Сухой“ от руската компания през 2000-те години, но „в сравнение с американските B-2 те са нищо“, казал източник с познания в областта на отбраната и сигурността, добавяйки, че произведените в Русия хеликоптери, танкове и преносими ракети, способни да унищожават нисколетящи самолети, също са остарели.