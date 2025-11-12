Какво трябва да знаете за „Raven Rock“, бункерът на американското правителство за Страшния съд (ВИДЕО)

Бункерът е имал 1000 легла и кафене с 400 места

Американският комплекс „Raven Rock“ в южната част на Пенсилвания е може би най-известният от скритите ядрени бункери на американското правителство, но има и други.

Миналият месец оригиналният филм на Netflix „A House of Dynamite“, режисиран от носителката на „Оскар“ Катрин Бигълоу, беше посрещнат с критики от зрителите, главно заради двусмисления си край. Пентагонът също не хареса филма и издаде рядко публично изявление, в което критикуваше представянето на програмата за противоракетна отбрана. Въпреки това филмът определено предизвика дебат за заплахата от ядрените оръжия, тъй като даде вътрешна информация за това как правителството на САЩ би реагирало на такава атака, пише The National Interest.

Един от въпросите, задавани от много зрители, освен дали Чикаго – целта на мистериозната ракета, която е в центъра на сюжета на филма – е унищожена при ядрената атака, е дали строго секретният комплекс „Raven Rock Mountain“ е реален.

Кратният отговор е „да“. Този комплекс е описан като „подземен Пентагон“, разположен в окръг Адамс, Пенсилвания.

Комплексът „Raven Rock Mountain“ е известен и под множество други имена, включително „Site R“, Алтернативен съвместен комуникационен център (AJCC), Алтернативен национален военен команден център (ANMCC), Национален военен команден център – Raven Rock (NMCC-4), Скалата и „Дупката на Хари“. Последната име е свързано с президента Хари Труман, който е одобрил строителството му в началото на Студената война.

Какво знаем за комплекса Raven Rock Mountain

Макар Raven Rock да се появява в поредицата видеоигри Fallout – което ни напомня, че съществуването на комплекса не е добре пазена тайна – вероятно той не е точно като „Vaults“ от играта, която наскоро беше адаптирана в оригинална поредица на Amazon Video. Вероятно също не прилича на „Силозите“ от оригиналния сериал на Apple Silo, базиран на трилогията романи на Хю Хоуи.

Въпреки че е известно, че съоръжението Raven Rock съществува, правителството на Съединените щати е предоставило малко подробности за това, което всъщност се намира под планината. Това е едно от най-строго охраняваните тайни военни съоръжения в страната, приблизително сравнимо с „Зона 51“ в южна Невада.

Намиращ се в планина в южна Пенсилвания, на границата с северна Мериленд, обектът е оборудван с безпрецедентно ниво на сигурност. Той е самодостатъчен, оборудван с електроцентрала, водоснабдяване и система за филтриране на въздуха. Според доклад на NPR от 2017 г., в издълбаната планина съществува „самостоятелен град“, състоящ се от няколко триетажни сгради.

Статията на NPR цитира изследването на Граф от книгата му „Raven Rock: Историята на тайния план на американското правителство да се спаси, докато останалите от нас умират“. Граф обяснява също, че след края на Студената война и разпадането на Съветския съюз необходимостта от Raven Rock става по-малко очевидна.

Конгресът имаше свой собствен таен бункер, но вече не е тайна

Raven Rock е само един от няколкото правителствени бункера, разположени в САЩ, които все още функционират. Комплексът Cheyenne Mountain в Колорадо, управляван от космическите сили на САЩ, може да изпълнява подобна роля за високопоставени военни лица по време на криза. Центърът за спешни операции Mount Weather, разположен в северна Вирджиния, е друго подобно съоръжение.

Може би най-достъпното от тайните ядрени съоръжения в Америка е The Greenbrier, бивш бункер, разположен под разкошен курорт, сгушен в планината Аллегени близо до Уайт Сълфър Спрингс, Западна Вирджиния.

Greenbrier е посрещал „принцове и политици от откриването си през 1778 г.“, а след това изненадващо „започна строителството на ново крило в края на 1958 г.“, съобщава списание Smithsonian.

Такова разширение не е било необичайно за луксозен хотел. Новият проект обаче не е бил за нов басейн, конферентни зали или дори секс замък за тези, които редовно бродят по коридорите на властта. Вместо това е бил за нещо по-зловещо. Местните жители отбелязват, че разширението е изисквало огромни количества бетон и огромни стоманени врати.

Може би не е изненадващо, като се има предвид, че това е било епохата преди социалните медии и настоящото недоверие към правителството, подозренията са останали частни и изолирани в рамките на общността. Все пак това е било нещо, което си е заслужавало една дива конспиративна теория.

Наречено „Проект Гръцки остров“, разширението на Greenbrier е завършено точно навреме за Кубинската ракетна криза, но никога не беше заето от законодатели. То остава една от най-добре пазените тайни на правителството от 1961 до 1992 г., дори когато скандалите „Уотергейт“ и „Иран-Контра“ станаха новина на първа страница.

Тайната на Greenbrier най-накрая е разкрита през 1992 г., когато вестник „Вашингтон пост“ съобщи за съществуването му. Същата година обектът беше декласифициран и от 1995 г. е отворен за посещения.

Днес знаем, че бункерът е имал 1000 легла и кафене с 400 места, както и две аудитории за законодатели, едната за Камарата на представителите, а другата за Сената. Имало е „инсинератор за отпадъци, който можел да служи като крематориум“. Това подсказва, че законодателите биха могли да оцелеят под земята в продължение на седмици или месеци.

Днес е добре известно, че в страната съществуват няколко „съоръжения за края на света“, но за онези, които са избрани да оцелеят – и обикновено трябва да оставят семействата си зад себе си, с несигурна съдба – това едва ли може да се нарече живот. Със сигурност не би било луксозно.

Петър Сучиу е публикувал над 3200 статии в повече от четири дузини списания и уебсайтове през 30-годишната си кариера в журналистиката.