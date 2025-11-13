Заснеха новата ядрена ракета на САЩ (СНИМКИ)

Американският стратегически бомбардировач B-52H Stratofortress бе забелязан по време на изпитания на нов ядрен ракетен носител, съобщава The Aviationist. Авиоспотъри заснеха самолета над долината Оуенс в Калифорния, като под дясното му крило бе прикрепен неизвестен боеприпас. Според експерти става дума за новата крилата ядрена ракета AGM-181 LRSO.

Боеприпасът е поставен на външния възел на многофункционалната пускова установка MER, която позволява на B-52 да носи различни типове оръжие. Специалисти отбелязват почти пълно съвпадение между заснетия обект и публикувания рендер на AGM-181 от Военновъздушните сили на САЩ, което предполага, че това са първите летателни тестове на новата ракета — въпреки че официално потвърждение все още няма.

AGM-181 LRSO е ключов елемент от модернизацията на американската ядрена триада, предназначен за скрит удар по силно защитени цели. Ракетата може да носи ядрена бойна глава и ще бъде интегрирана както в арсенала на B-52, така и в този на новия B-21 Raider. До 2030 г. американските ВВС планират да произведат около хиляда нови ракети, които да заменят остарелите AGM-86B.

Някои анализатори смятат, че разпространените снимки не са случайна утечка, а умишлена демонстрация на способностите на Пентагона, вероятно в отговор на последните изпитания на руската ядрена крилата ракета „Буревестник“.