Американски ядрен бомбардировач B-52H се приближава към руската Арктика над Финландия

Военновъздушните сили на САЩ са разположили стратегически бомбардировач B-52H от авиобаза Морон в Испания за операции близо до руската Арктика, като самолетът е ескортиран от изтребители F-18 на финландските военновъздушни сили и е подкрепен от финландски съвместни контролери за атаки на терминали, пише военното издание Military Watch.

Полетът е бил част от бомбардировачна оперативна група Европа 26-1 и е бил подчертан от НАТО, ВВС на САЩ и финландските ВВС като сигнал за възпиране и напомняне, че северните граници на Финландия вече са защитени от ядрените сили на НАТО. Това следва присъединяването на Финландия към НАТО като 31-ви член на алианса на 4 април 2023 г. Интеграцията на Финландия в алианса е сред най-значимите развития за баланса на силите в Европа от края на Студената война, поради стратегическото ѝ местоположение и 1340-километровата граница с Русия, което е удвоило дължината на границата на НАТО със страната.

В момента Военновъздушните сили на САЩ разполагат с пет ескадрили бомбардировачи B-52H от общо 11 ескадрили. Въпреки възрастта си, самолетът е високо ценен както заради относително ниските си изисквания за поддръжка, така и заради съвместимостта си с голямо разнообразие от модерни типове ракети с голям обсег. Забавянията в разработването на бомбардировача от следващо поколение B-21, широко разпространените проблеми с малкия флот от стелт бомбардировачи B-2 и свиването на проблемния флот от бомбардировачи B-1B , оставиха B-52 с особено важна роля в американските бомбардировачи.

В края на 2010-те години добавянето на външни оръжейни пилони увеличи външния полезен товар на B-52 от 4000 килограма до 18 000 килограма, което позволи на един самолет да носи до 20 крилати ракети AGM-86. AGM-86 запазва усъвършенствани възможности за избягване на радари, което го прави особено труден за прихващане, и може да се използва за доставяне на конвенционални, проникващи и фрагментационни бойни глави на обсег над 2500 килограма.

Флотът B-52 страда от значителни недостатъци, като одитът на B-52 Diminishing Manufacturing Sources and Material Shorthodes в края на 2023 г. установи, че основен проблем е неспособността на индустрията да предоставя нови части своевременно, което принуждава Военновъздушните сили да разчитат в голяма степен на канибализиране на флота за резервни части. Това има сериозно неблагоприятно въздействие върху нивата на наличност.

Одитът подчерта, че редица фирми прекратяват производството на части за B-52, като по този начин застрашават бъдещето на плановете за поддържане на самолета в експлоатация за още 36 години. Тъй като възможностите на самолета се считат за все по-остарели, плановете за така необходимите подобрения, за да се приведат бомбардировачите до стандарта B-52J, страдат от многомилиардни превишавания на разходите и продължават да се сблъскват с нарастващи забавяния, което подхранва спекулациите, че Военновъздушните сили ще направят големи съкращения в програмата за бомбардировачи и потенциално ще извадят самолета от експлоатация изцяло.