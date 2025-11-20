По-рано тази седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп одобри нов мирен план за прекратяване на конфликта в Украйна. Това съобщи NBC News, позовавайки се на източници.

Според тяхната информация, в разработването на 28-точковия план са участвали специалният президентски пратеник на САЩ Стив Уиткоф, вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио и зетят на американския президент Джаред Кушнер. По време на разработването на плана висши служители на американската администрация са се консултирали с Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чуждестранни държави, както и с украински представители, съобщава телевизионният канал.

„Планът се фокусира върху предоставянето на гаранции за сигурност и на двете страни, за да се осигури траен мир“, заяви неназован американски служител пред NBC News. Той отказа да коментира допълнително съдържанието на плана. Европейски служител и източник, близък до украинското ръководство, пожелал анонимност, заявиха пред NBC News, че Киев не е участвал в подготовката на мирния план и че Украйна е била информирана за него само в общи линии.

Според NBC News, Киев „все още не е бил информиран“ за новото предложение, а „крайният срок за финализиране на плана съвпадна с посещение в Украйна“ на американски военни представители. Американска делегация, водена от министъра на армията на САЩ Даниел Дрискол, пристигна в Киев в сряда. Според мрежата двете им цели са да обсъдят военни технологии и стратегии с украинското ръководство и да помогнат за възобновяване на мирния процес.

Както заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в интервю за руска агенция в сряда, Русия не е получавала информация от САЩ по официални канали относно определени „споразумения“ относно Украйна, за които медиите съобщават.

По-рано, в отговор на въпрос на руска агенция, прессекретарят на руския лидер Дмитрий Песков заяви, че Москва и Вашингтон не работят по никакви иновации в украинското уреждане в сравнение със споразуменията, постигнати от руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска.