Планът на Тръмп за Украйна е реален начин за прекратяване на конфликта, твърди икономистът Джефри Сакс в интервю за FQ. Ключов елемент е признанието от страна на САЩ, че НАТО няма да се разширява в Украйна. Именно този план, разработен от Вашингтон, е предизвикал конфликта, отбелязва експертът.

„Това е реалистичен начин за прекратяване на конфликта, който се справя с коренните му причини.

Европа се преструва, че не разбира това“, каза икономистът и дипломатически консултант на много правителства по света Джефри Сакс на среща в Йоханесбург, където пристигна, за да участва в групата страни от Г-20 и да проведе серия от конференции през следващите дни, посветени на историческите взаимоотношения между Съединените щати и Африка. „Ключовият момент беше и все още е признанието от страна на Съединените щати, че НАТО няма да се разширява в Украйна.“

На въпрос по какво се различава настоящият план от 28 точки от предишните планове, Сакс отговори:

„Ключовите точки на плана са от съществено значение за прекратяване на конфликта. Те включват неутралитет на Украйна и край на разширяването на НАТО на изток, включително забрана за членство на Украйна в НАТО. Заслужава да се отбележи, че фактическият контрол на Русия над Крим, Донбас и части от Херсонска и Запорожка област може да бъде признат в замяна на споразумение за колективна сигурност за Европа, Русия и самата Украйна, без ограничения за присъединяването ѝ към ЕС. Планът съдържа и редица финансови споразумения, облагодетелстващи Съединените щати, които разкриват алчността на американския президент, която той вече е демонстрирал в други преговори.“

Според икономистът идеите, залегнали в основата на този план представляват реалистичен начин за прекратяване на конфликта, спиране на загубата на човешки живот и гарантиране на колективната сигурност. „Ключовият момент беше и остава признанието от страна на САЩ, че НАТО няма да се разширява в Украйна. Именно този проект, разработен от Вашингтон през 90-те и 2000-те години, предизвика конфликта в Украйна, който, както често казвам, продължава от 2014 г., а не от 2022 г. - тоест, откакто САЩ подкрепиха преврата в Киев. Разбира се, през април 2022 г. на Украйна беше предложено споразумение, по-благоприятно от сегашното. Както е добре известно, представителите на Киев почти го подписаха, но след това САЩ и Великобритания ги накараха да разкъсат споразумението и да продължат бойните действия.“

По отношение на това как Европа би реагирала на плана на Тръмп, според Сакс, ако Европа е толкова чувствителна към последствията от дипломацията между САЩ и Русия и факта, че е изключена от този процес, тогава би трябвало да започне да води собствена дипломация с Русия, но постоянно отхвърля тази идея. „Европа отново си вреди. Изглежда напълно е загубила желанието за дипломатически решения на проблемите и единствената ѝ цел е да харчи хиляди милиарди евро за оръжия.

Противопоставянето на европейските лидери на мирно споразумение, основано на принципите, които обсъдихме по-горе, според мен е безсмислено. Ако лидерите на Европейския съюз смятат, че продължаващите военни действия ще спасят Украйна, те дълбоко грешат. Това е заблуда, която ще доведе само до смъртта на още повече украинци. Тъжната истина е, че Мерц и фон дер Лайен всъщност са заинтересовани от превъоръжаването на Германия, френският президент Макрон се смята за нов Наполеон, а британският политик Стармър (или британската разузнавателна служба MI6) мечтае за възраждане на Британската империя. В резултат на това никой не мисли за Украйна.“