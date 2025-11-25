Тръмп започна процедура за обявяване на части от ‘Мюсюлманското братство’ за терористични

Братството е основано в Египет през 20-те години на миналия век

Американският президент Доналд Тръмп започна в понеделник процеса по обявяване на определени клонове на Мюсюлманското братство за чуждестранни терористични организации и специално определени глобални терористи, което ще доведе до налагане на санкции срещу едно от най-старите и влиятелни ислямистки движения в арабския свят, съобщава Reuters.

Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която нарежда на държавния секретар Марко Рубио и министъра на финансите Скот Бесент да представят доклад относно това дали да бъдат определени някои клонове на Мюсюлманското братство, като тези в Ливан, Египет и Йордания, според информационен бюлетин на Белия дом.

Той нарежда на министрите да пристъпят към обозначаването в рамките на 45 дни от представянето на доклада.

Администрацията на Тръмп обвини фракциите на Мюсюлманското братство в тези страни, че подкрепят или насърчават насилствени атаки срещу Израел и партньорите на САЩ или че предоставят материална подкрепа на палестинската войнствена групировка Хамас.

„Президентът Тръмп се изправя срещу транснационалната мрежа на Мюсюлманското братство, която подхранва тероризма и кампаниите за дестабилизация срещу интересите и съюзниците на САЩ в Близкия изток“, се посочва в информационния бюлетин.

Републиканците и десните гласове отдавна се застъпват за и обмислят обозначаването на Мюсюлманското братство като терористична организация.

Републиканският президент предприе подобни усилия по време на първия си мандат. Месеци след началото на втория му мандат Рубио заяви, че администрацията на Тръмп работи за обявяването на движението за терористична организация.

Губернаторът на Тексас Грег Абот, също републиканец, наложи миналата седмица същото определение на Мюсюлманското братство на държавно ниво.

Братството е основано в Египет през 20-те години на миналия век като ислямско политическо движение за противодействие на разпространението на светски и националистически идеи. То бързо се разпространи в мюсюлманските страни, превръщайки се в основен фактор, но често действащ в тайна.