Тръмп: Санкциите срещу руския петрол остават активни, докато се обсъжда мирният план за Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп твърди, че по време на обсъждането на американския мирен план санкциите срещу руския петрол ще останат в сила. Той заяви това по време на интервю за Fox News в подкаста Брайън Килмид.

На въпроса за възможността за отмяна на санкциите, наложени от САЩ срещу руските компании "Лукойл“ и "Роснефт“ по време на обсъждането на мирния план, Тръмп отговори отрицателно.

"Те (санкциите) влизат в сила много скоро и са много мощни. Много мощни. Имам предвид, че те много затрудняват продажбата на петрол. Това е сериозно нещо. Защото, както знаете, цялата им (руската) икономика се основава на петрола“, смята президентът на САЩ.

Той добави още, че в близко бъдеще няма да прави "нищо, свързано с отмяната на санкциите“.

Припомняме, че в нощта на 21 ноември американските медии публикуваха списък с точките от новия план на САЩ за прекратяване на войната в Украйна, който беше предаден вчера на украинския президент Володимир Зеленски.

В петък Зеленски се обърна с обръщение към украинския народ, в което заяви, че Украйна днес е изправена пред труден избор и рискува да загуби или достойнството си, или ключовия си партньор.

Западните медии пишат, че Тръмп е дал ултиматум на Украйна със срок до следващия четвъртък, 27 ноември, който съвпада с Деня на благодарността в САЩ, да се съгласи с предложения от американската страна мирен план.