Взрив на пристанище в ЛА, евакуират хора (ВИДЕО)

Огромен пожар избухна на товарния кораб One Henry Hudson, акостирал в пристанището в Сан Педро, Лос Анджелис, съобщава The Sun. Корабът, панамска собственост, е превозвал опасни материали, когато под палубата възниква огън, предизвикал експлозия.

Всички 23 членове на екипажа са евакуирани на безопасно място, съобщават от пожарната служба в Лос Анджелис. По информация на местните власти, няма пострадали. Почти 200 спасители са се отправили към кораба, за да овладеят пожара.

Кметът на Лос Анджелис Карен Бас заяви, че е създадено убежище за засегнатите общности и призова жителите да останат по домовете си, да затворят прозорците и да изключат климатичните системи.

Компанията за товарни кораби Ocean Network Express потвърди, че всички членове на екипажа са в безопасност и следи ситуацията отблизо. Корабът е пристигнал в Лос Анджелис от Токио в сряда.