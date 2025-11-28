Тръмп: Много скоро ще започнем да спираме трафика на наркотици от Венецуела по суша

Още по темата: Мадуро: САЩ започнаха кампания за дискредитиране на Венецуела 13.11.2025 07:32

„Cartel de los Soles“ е по-скоро описание на предполагаеми корумпирани правителствени служители

Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ се готвят да предприемат нови действия срещу предполагаеми мрежи за трафик на наркотици във Венецуела, като по време на разговор по повод Деня на благодарността съобщи на военнослужещите, че усилията за нанасяне на удари по суша ще започнат „много скоро“, съобщава CNN.

„През последните седмици вие работите за възпиране на венецуелските наркотрафиканти, които са многобройни. Разбира се, вече не са много тези, които пристигат по море“, каза Тръмп на военнослужещите по време на разговора. „Вероятно сте забелязали, че хората не искат да доставят по море, и ние ще започнем да ги спираме и по суша. По сушата е по-лесно, но това ще започне много скоро. Предупреждаваме ги: спрете да изпращате отрова в нашата страна.”

BREAKING: US President Trump says land action against drug trafficking networks in Venezuela will start "very soon". pic.twitter.com/rMunkYpnuQ — ConflictLive (@conflict_live) November 28, 2025

По-рано тази седмица Тръмп определи венецуелския президент Николас Мадуро и неговите съюзници в правителството като членове на чуждестранна терористична организация.

Определянето на „Cartel de los Soles“ – израз, който според експерти е по-скоро описание на предполагаеми корумпирани правителствени служители, отколкото на организирана престъпна група – като чуждестранна терористична организация ще даде право на Тръмп да наложи нови санкции, насочени към активите и инфраструктурата на Мадуро. Според правни експерти обаче това не дава изрично право за употреба на смъртоносна сила.

Американската армия е събрала повече от дузина военни кораби и 15 000 войници в региона като част от операцията, която Пентагонът е нарекъл „Операция Южна копие“. Американската армия е убила повече от 80 души при удари по лодки като част от кампанията срещу трафика на наркотици.