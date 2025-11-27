Путин проговори за мирния план на Тръмп

Русия е „в общи линии е съгласна“, че списъкът с предложения на САЩ по въпроса за Украйна може да послужи като основа за бъдещи споразумения. Това заяви руският президент Владимир Путин по време на среща с журналисти, съобщават руски медии.

„В общи линии сме съгласни, че това може да бъде положено в основата на бъдещите договорености“, отбеляза Путин, без да навлиза в конкретни детайли относно условията или сроковете на евентуалното споразумение.

Държавният глава на Русия направи това изявление след визитата си в Киргизстан. По време на пресконференцията Путин заяви, че Въоръжените сили на Украйна са загубили 47 500 войници на фронта през октомври. По думите му бойните действия в Украйна ще приключат, когато ВСУ на Украйна се изтеглят от заеманите от тях позиции на фронта.

„Месец след месец броят на териториите, отвоювани от нашите войски на всички основни направления, се увеличава, което означава, че темпото на движение на войските се ускорява“, допълни Путин.