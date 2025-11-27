Руски войски напредват в северните райони на Покровск

Още по темата: МО на Русия: Руската ПВО свали пет управляеми авиобомби и осем ракети със залпов огън HIMARS 27.11.2025 11:47

Киев заяви, че се държи здраво

Руски части са напреднали в северната част на обсадения украински град Покровск и са превзели село на юг от украинския град Сиверск, съобщи в четвъртък руското министерство на отбраната, цитирано от Reuters.

Ройтерс не можа да потвърди независимо твърденията за бойните действия, а украинската армия заяви, че е отблъснала 57 руски атаки на фронта в Покровск през изминалото денонощие и унищожава руски части в града.

Руските сили напредват в няколко точки по фронтовата линия, особено в регионите Донецк, Днепропетровск и Запорожие, докато САЩ обсъждат възможен мирен план за прекратяване на най-смъртоносния конфликт в Европа от Втората световна война насам.

Москва твърди, че превземането на Покровск, наречен от руските медии „вратата към Донецк“, ще й даде платформа за настъпление на север към двата най-големи града в региона на Донецк, които все още са под украински контрол – Краматорск и Славянск.

Руските карти показват Покровск под контрола на Москва и украинските войски обкръжени в съседния Мирноград. Украинските карти показват Покровск като сива зона, която не е под контрола на никоя от страните, а Мирноград – като не напълно обкръжен.

Руското министерство на отбраната заяви, че части от 2-ра армия на Русия напредват в централната и северната част на Покровск и че силите му са напреднали на изток, запад и юг от Мирногорад.

То заяви, че руските сили са превзели и селото Васиукивка, югоизточно от град Сиверск, около което руските сили също се опитват да изпълнят маневра с клещи.

Миналата година Русия промени тактиката си на бойното поле. Вместо фронтални атаки срещу градове, тя започна да развива обкръжаващи маневри около няколко ключови места в опит да намали жертвите и да принуди Киев да оттегли войските си или да рискува обкръжаване.

Руското министерство на отбраната заяви, че силите му са проникнали и в украинските линии северно от Хуляйполе в южната част на Запорожието.