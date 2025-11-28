Членовете на НАТО бързо разшириха военното си присъствие в Арктика

Руските аерокосмически сили са разположили междуконтинентални стратегически бомбардировачи Ту-160 за операции над неутрални води в Северния ледовит океан, във време на нарастващо напрежение в региона между страната и държавите от Западния блок. Руското министерство на отбраната съобщи относно операциите:

„Стратегическите ракетоносци Ту-160 извършиха планиран полет във въздушното пространство над неутралните води на Северния ледовит океан. Полетът продължи повече от 11 часа.“

Влязъл в експлоатация в края на 80-те години на миналия век, Ту-160 в момента е единственият тип междуконтинентален бомбардировач, който се произвежда в световен мащаб, като производството на американския B-2 приключи през 2000 г., докато новите американски B-21 и китайските бомбардировачи H-20 все още не са влезли в производство, , пише Military Watch Magazine.

Самолетът осигурява редица уникални възможности за поразяване на далечни разстояния, което направи малкия флот високо ценен и накара Русия да инвестира сериозно в увеличаване на броя му с цел разполагане на приблизително 70 самолета.

Членовете на НАТО бързо разшириха военното си присъствие в Арктика, като САЩ дадоха приоритет на базите в Аляска за приемане на изтребители от пето поколение F-22 и F-35, като същевременно планират да разположат още F-35 във Финландия близо до руската Арктика. Най-боеспособният суперносач на американския флот USS Gerald Ford през септември поведе малка флотилия за операции в Северния полярен кръг, което беше сметнато за поредна демонстрация на сила, насочена към Русия.

Високата стойност на Ту-160 накара украинските сили, действащи с обширна западна подкрепа, да предприемат множество опити за удари по основния оперативен обект на флота, авиобаза Енгелс-2, като последният от тях предизвика голям пожар на 6 юни. Част от флота Ту-160 впоследствие беше преразпределена във авиобаза Анадир, една от най-източните точки на азиатския континент, което според редица анализатори е повлияно от необходимостта от защита на самолета по време на ескалирани атаки срещу бомбардировачни бази. В средата на юни самолетите бяха използвани за първи път за поразяване на цели в Украйна като част от продължаващите военни усилия. В момента се разработват редица нови въоръжения, включително хиперзвукови оръжия, за Ту-160, допълващи настоящото основно въоръжение на флота от бомбардировачи - крилати ракети Х-101, избягващи радарите, и техните ядрени аналози Х-102, чийто обсег се оценява на близо 5000 километра.