МО на Русия: Системите за противовъздушна отбрана свалиха две далекобойни ракети „Нептун“ и 128 дрона

Руски системи за противовъздушна отбрана свалиха две далекобойни ракети „Нептун“ и 128 дрона на украинските въоръжени сили, казаха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

„Системите за противовъздушна отбрана свалиха две далекобойни управляеми ракети „Нептун“ и 128 безпилотни летателни апарата от самолетен тип“, се казва в изявлението.

Според ведомството, от началото на специалната военна операция са унищожени: 667 самолета, 283 хеликоптера, 87 405 безпилотни летателни апарати, 631 зенитно-ракетни системи, 25 304 танка и други бронирани бойни машини, 1592 бойни машини със системи за залпов огън, 30 078 полева артилерийска оръжия и минохвъргачки и 42 941 единици специални военни машини.