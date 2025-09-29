Русия вика 135 000 новобранци в армията

Целта на есенната кампания за призоваване на наборници в Русия тази година е да бъдат призовани 135 000 военнослужещи на възраст от 18 до 30 години, гласи указ, подписан днес от руския президент Владимир Путин, предаде Франс прес.

Тези наборници трябва да бъдат призовани между 1 октомври и 31 декември, за да отбият задължителната си военна служба, която в Русия продължава една година. Страната организира всяка година две кампании за набиране на наборни войници - едната през пролетта, а другата през есента.

От началото на пълномащабната си инвазия в Украйна през февруари 2022 г. руската армия твърди, че тези новобранци не се изпращат на бойното поле срещу украинските сили и изпълняват второстепенни задачи в Русия.

Целта на кампанията за набор на новобранци през пролетта на 2025 г. бе да се призоват 160 000 наборни военнослужещи, а тази през есента на 2024 г. - 133 000 наборници.

Тези новобранци се разграничават от над 300 000 резервисти, мобилизирани да воюват в Украйна от есента на 2022 г., които вече са отбили военната си служба в руската армия.

Разполагането на новобранци на фронта е чувствителна тема в Русия, особено след Първата чеченска война (1994-1996 г.), когато младежи, отбиващи наборна военна служба, бяха изпратени в Чечения, а много от тях бяха ранени или убити, което предизвика силни емоционални реакции сред руското население.

В рамките на руската инвазия в Украйна също бяха отчетени случаи на новобранци, които се озоваха на бойното поле, а също и в украински плен.