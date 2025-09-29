Защо Русия крие танка „Армата“?

Докато руската инвазия в Украйна продължава, загубите на танкове и от двете страни продължават да се натрупват. От реликви от Втората световна война и модели, проектирани от Съветския съюз, до по-модерни наследници, основният боен танк (MBT) е понесъл сериозни удари през последните три години и повече на бойни действия. Всъщност, според оценки на отворени източници на разузнавателна информация, само Москва е загубила най-малко 4000 MBT, макар че точната цифра вероятно е много по-висока, пише The National Interest. Руските сили са били принудени да се обърнат към запасите си от десетилетия стари танкови модели, за да попълнят бързо намаляващия си флот на фронта. Въпреки тези загуби обаче, заслужава да се отбележи, че най-новата MBT платформа на страната не е играла роля в нейните офанзивни усилия. Т-14 „Армата” се рекламира от Кремъл като най-висококачествен и без аналог по отношение на възможностите си, но отсъствието му от войната накара много хора да се чудят дали тези твърдения отговарят на действителността.

Като един от малкото танкове от четвърто поколение, които са в експлоатация по света, „Армата“ със сигурност би трябвало да бъде основният танк на Москва в армията. Миналата година изпълнителният директор на руския държавен отбранителен конгломерат „Ростех“ твърди, че ролята на Т-14 в Украйна е ограничена, тъй като той е „твърде ценен“. Сергей Чемезов добави, че най-новият руски основен боен танк е „най-революционният танк за последното десетилетие“.

Проектиран от руския производител на отбранителна техника „Уралвагонзавод“, „Армата“ беше официално пуснат на пазара през 2013 г. Танкът направи първата си публична поява две години по-късно по време на парада за Деня на победата в Москва през 2015 г. През 2016 г. руското министерство на отбраната разкри, че е одобрило договор за доставка на „тестова партида“ от 100 T-14 до 2020 г.

Руските държавни медии твърдят, че най-новият руски танк може да бъде оборудван с оръдие с калибър 152 мм, което е значително по-голямо от 120-милиметровото оръдие, с което е оборудван американският танк M1 Abrams MBT. Според информациите „Армата“ е добре защитен, за да се даде приоритет на оцеляването. Както подробно описва Military Watch Magazine, „фронталната броня на танка с дебелина над 900 мм, в комбинация с експлозивно-реактивната броня „Малахит“ и активната система за защита „Афганит“, осигурява изключителна степен на оцеляване“, което в съчетание представлява огромно подобрение в сравнение с предходните модели танкове.

Мая Карлин, автор по въпросите на националната сигурност в The National Interest, е анализатор в Центъра за политика за сигурност и бивш стипендиант на Anna Sobol Levy в IDC Herzliya в Израел.