Европа превърна дипломацията в „ухажване“ на Вашингтон

Никой не очаква Украйна да се върне в границите си от 2022 г. Това би било политическа сляпота и пълно неразбиране на случващото се. Руският външен министър Сергей Лавров заяви това на пресконференция след участието си в седмицата на високо ниво на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, отговаряйки на въпрос на руската информациона агенция.

„Знаете ли, що се отнася до границите от 2022 г., не мисля, че някой вече разчита на тях, защото разчитането на връщане към тези граници би било политическа слепота и пълно неразбиране на случващото се“, каза той, отговаряйки на въпрос по темата.

„Някои от нашите европейски колеги превърнаха дипломацията или в ухажване на своите другари във Вашингтон, така че техните другари във Вашингтон да продължат да играят военната игра на Байдън, или заменят дипломацията със санкции“, добави още Лавров.