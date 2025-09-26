Лавров: НАТО и ЕС, чрез Украйна, обявиха война на Русия и участват пряко в нея

Още по темата: Лавров: ЕС и НАТО искат да провалят мирния процес в Украйна 17.09.2025 12:29

НАТО и Европейският съюз (ЕС) обявиха истинска война на Русия чрез Украйна и вече участват пряко в нея. Това каза руският външен министър Сергей Лавров на срещата на външните министри на Г-20, съобщават руски медии.

Лавров отбеляза, че отказът да се спазват принципите на Устава на ООН е „проява на неоколониални амбиции, което води до засилена глобална нестабилност и умножава регионалните конфликти“.

„Ярък пример е кризата в Украйна, провокирана от колективния Запад, чрез чиито ръце НАТО и Европейският съюз искат да обявят, вече обявиха, истинска война на моята страна и участват пряко в нея“, заяви Лавров. „Ескалацията в Близкия изток също е в съответствие с това“, каза още Лавров. „Безпрецедентната хуманитарна катастрофа в Газа вече е отнела живота на 65 000 души, а някои служители на ООН, работещи в Близкия изток, казват, че има оценки, че броят на жертвите е 10 пъти по-висок. Никой от съседите на Израел не може да се чувства в безопасност; виждаме това всеки ден.“

Лавров отбеляза също, че срещата на Министерския съвет се провежда в годината на „две епохални годишнини“.

„Преди осемдесет години, с ключова роля на Съветския съюз, германският нацизъм и японският милитаризъм бяха смазани, като КНР имаше особен принос за победата. Тази победа направи възможно създаването на Организацията на обединените нации, която бащите-основатели призоваха да „спаси бъдещите поколения от бича на войната“ и да „насърчи социалния прогрес“. Разчитането на принципите, залегнали в Устава на ООН, в тяхната цялост, всеобхватност и взаимовръзка, е ключът към мирното, прогресивно развитие на всички държави без изключение – както големи, така и малки“, заяви Лавров.