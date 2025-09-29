Превръщайки го в едно от най-гъсто защитените пространства в света

Говорителят на украинския флот Дмитро Плетенюк подчерта значителните усилия, положени от руските аерокосмически сили за укрепване на способностите за противовъздушна отбрана на Кримския полуостров. Интегрирана в руската държава в началото на 2014 г., стратегически разположената територия остава спорна между двете държави, като украинските власти постоянно заявяват намерението си да започнат сухопътно нахлуване, за да я превземат, пише Military Watch Magazine. Въпреки че голямата концентрация на усъвършенствани системи за противовъздушна отбрана на полуострова предшества избухването на пълномащабни военни действия между Русия и Украйна с няколко години, отбраната е допълнително подсилена от 2023 г. Според говорителя на ВМС, украинските въоръжени сили ще продължат атаките си срещу цели в Крим, въпреки струпването на противовъздушна отбрана. ВМС играят особено важна роля поради използването на дронове , които ефективно заобикалят отбранителни съоръжения, предназначени за прихващане на атаки от въздуха.

Коментирайки състоянието на местните отбранителни сили в Крим, Плетенчук отбеляза:

„Не знам какви нови системи за противовъздушна отбрана руснаците биха могли да разположат в Крим. Те вече са разположили там всичко, което притежават. Руснаците отдавна са концентрирали там системите С-500 „Прометей“ . За тях Крим винаги е бил и остава ключово място във всеки смисъл. Полуостровът има стратегическо и геополитическо значение за тях. Те ще се държат за него до самия край. Те укрепват противовъздушната отбрана на Крим много повече, отколкото тази на своите петролни рафинерии. И все пак това може да почака: докато украинските сухопътни сили достигнат района, няма разговори за деокупация.“

Разполагането на батальон С-500 в Крим е особено важен индикатор за важността, която се отдава на защитата на въздушното пространство на полуострова. Дълго отлаганата система потвърди, че първият ѝ пълен полк е сформиран едва през декември 2024 г., като нейните усъвършенствани космически бойни и противоракетни възможности я правят особено търсена за разполагане в голяма част от Русия. С-500 е първата в света мобилна противоракетна система земя-въздух с противосателитни и противоконтинентални балистични ракети и е ценена заради мощните си сензори, осигуряващи обхват на откриване от 800 километра, несравнимия си обхват на поражение от 600 километра и способността си да прехваща цели с високи хиперзвукови скорости.

Крим е бил особено интензивно обект на украински удари и макар по-голямата част от докладваните атаки да са били прихванати, немалък брой са били успешни. Целите са включвали плажове, ключова инфраструктура като мостове, както и военни цели, включително системи за противовъздушна отбрана . Особено голяма скорошна атака на 28 юни беше насочена към летище Кировско, унищожавайки редица хеликоптери, включително поне един боен хеликоптер Ми-28. Един от най-разрушителните удари беше извършен през май 2024 г. с помощта на ATACMS и унищожи поне два високо ценени прехващача МиГ-31. Очаква се разполагането на С-500 да засили местната отбрана не само благодарение на собствените усъвършенствани противоракетни възможности на системата, но и поради способността ѝ да споделя данни от мощния си сензорен пакет с по-ниско ниво системи, включително системи С-400 с голям обсег, С-350 със среден обсег и БуК-М2, и системи Панцир-С и Тор-М2 с малък обсег.