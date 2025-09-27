Защо Владимир Путин иска да поднови контрола върху ядрените оръжия

Независимо от развитието на войната в Украйна, стратегическият контрол върху ядрените оръжия между Москва и Вашингтон все още си заслужава да бъде продължен.

Донякъде изненадващо, руският президент Владимир Путин наскоро заяви, че Русия ще подкрепи удължаването с още една година на новото споразумение за контрол над ядрените оръжия START, което изтича през февруари 2026 г., пише The National Interest. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че ако договорът New START бъде оставен да изтече, „... ние наистина сме на прага на ситуация, в която може да останем без никакви двустранни документи, регулиращи стратегическата стабилност и сигурност, което, разбира се, е изпълнено с големи опасности от глобална гледна точка“.

В изявление, публикувано на 22 септември, Путин отбеляза, че:

За да се предотврати появата на нова стратегическа надпревара във въоръжаването и да се запази приемлива степен на предвидимост и сдържаност, считаме за разумно в този неспокоен момент да се запази статуквото, установено по силата на „Нов СТАРТ“. Съответно Русия е готова да продължи да спазва основните количествени ограничения на договора за една година след 5 февруари 2026 г.

Путин добави, че Съединените щати ще трябва да се съгласят да приемат същата политика по отношение на спазването на ограниченията на New START за разполагането на оръжия за още една година. Въпросните ограничения вероятно ще включват тези за общия брой бойни глави и пускови устройства, разположени от двете страни съгласно таваните на New START от 1550 оперативни бойни глави и 700 пускови устройства. Путин също така обвини САЩ и техните съюзници за влошаването на стратегическата стабилност, което е недвусмислена препратка към военната подкрепа на НАТО за украинската съпротива срещу агресивната война на Русия.

Внезапният интерес на Путин към фиксирането на ангажиментите по New START може да бъде мотивиран от редица фактори. Първо, промяната в позицията на американския президент Доналд Тръмп по отношение на войната в Украйна може да е подтикнала Путин да направи това изявление. Тази седмица в ООН президентът Тръмп заяви, че победата на Украйна е възможна. През последния месец Тръмп изпрати нови партиди модерни конвенционални оръжия в Киев, много от които бяха платени от съюзниците от НАТО.

Второ, Русия може да иска допълнително време, за да преразгледа собствените си планове за стратегическа ядрена модернизация с оглед на нововъзникващите технологии за хиперзвукови оръжия, дронове, изкуствен интелект, кибервойна, лазери и конвенционални оръжия с голям обсег.

Трето, Русия може да очаква финансово ограничаване на наличните си ресурси за бъдеща ядрена модернизация, предвид заплахите на Запада за допълнителни икономически санкции.

Четвъртата възможност е тази, на която Путин намекна в своето обявление: интересът на Съединените щати към система за противоракетна отбрана. В края на Студената война предложената от президента Роналд Рейгън Стратегическа отбранителна инициатива (SDI) предизвика значителна тревога сред съветските лидери. Визията на Рейгън беше с години напред от наличната технология за работеща стратегическа противоракетна отбрана, а по-късните президенти модифицираха прекалено амбициозните цели на програмата.

Предложената от президента Тръмп система „Златен купол” без съмнение подновява руските опасения относно противоракетната отбрана на САЩ, тъй като технологията е значително подобрена от 80-те години насам. Пентагонът е натоварен с разработването и разгръщането на комплексна противоракетна отбрана, която включва космически прехващачи, способни да проследяват и унищожават балистични ракети в началната фаза на изстрелването им или след изстрелването.

Според Путин, разполагането от страна на САЩ на система, подобна на „Златния купол“, би било „дестабилизираща“ мярка, която би „анулирала усилията ни да поддържаме статуквото в областта на стратегическите офанзивни оръжия“. В такъв случай Русия би „реагирала по подходящ начин“.

Русия очевидно иска време, за да определи до каква степен плановете на САЩ за модернизация на офанзивните и отбранителните сили представляват фундаментална заплаха за стратегическото ядрено възпиране на Русия. От една страна, Русия уважава потенциала на американската наука и технологии да отговорят на очакванията на планиращите отбраната и да създадат нови възможности за военна конкуренция в космоса.

Амбициозната военна космическа програма на САЩ е мотивирана и от конкуренцията с Китай, който е изразил намерението си да изпревари САЩ в първенството в търговските и военните космически полети. Китай също се стреми да се превърне в трета ядрена суперсила редом със САЩ и Русия. Военното сътрудничество между Русия и Китай създава допълнителен натиск за модернизация на американските стратегически ядрени сили, както и за научноизследователска и развойна дейност в областта на стратегическата противоракетна отбрана.

На фона на тези политически и технологични предизвикателства САЩ и Русия могат и трябва да се споразумеят за разумното решение да удължат договора New START с още една година. Един от въпросите е дали да се възстановят протоколите за мониторинг и проверка, които Русия замрази през 2023 г., когато официално преустанови участието си в консултациите по New START, като в същото време заяви, че ще продължи да спазва количествените ограничения за оръжия и пускови устройства, включени в договора.

Ако Путин е сериозен в ангажимента си за едногодишно удължаване на договора New START, възстановяването на режима за мониторинг и проверка също трябва да бъде обсъдено. Към момента е невъзможно да се предвиди дали развитието на войната в Украйна ще засенчи сътрудничеството в областта на контрола над ядрените оръжия. Все пак, поддържането на каналите за ядрени консултации има своята стойност, дори и при наличието на пречки в други области. Контролът върху въоръженията между САЩ и СССР продължи през най-тежките години на Студената война и при републикански и демократични президенти, да не говорим за поредицата от съветски лидери.

Стивън Цимбала е изтъкнат професор по политически науки в Penn State Brandywine и автор на многобройни книги и статии по международни проучвания в областта на сигурността, отбранителната политика, ядрените оръжия и контрола върху въоръженията, разузнаването и други области.

Д-р Лорънс Дж. Корб, пенсиониран капитан от Военноморските сили, е заемал постове, свързани с националната сигурност, в няколко мозъчни тръстове и е работил в Пентагона по време на администрацията на Рейгън.