Още по темата: Песков: НАТО е във война с Русия 16.09.2025 07:59

Изявленията за готовността на НАТО да свалят руски самолети са безотговорни

Володимир Зеленски използва заплахи срещу Русия, за да убеди „хранителите“ си, че е добър войник, докато ситуацията на фронтовата линия и преговорната позиция на Украйна се влошават. Това каза пред репортери прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, съобщават руски медии.

Песков, коментирайки съвета на Зеленски към руските власти да се уверят, че знаят местоположението на бомбоубежищата, отбеляза, че той се опитва да убеди спонсорите си, че е добър войник.

„Междувременно, реалното състояние на нещата на фронтовата линия показва обратното: ситуацията и преговорната позиция на Украйна се влошават с всеки изминал ден“, подчерта Песков. „Изявленията на страните от НАТО за готовността им да свалят руски военни самолети, за които се твърди, че нарушават въздушното пространство на алианса, са безотговорни”, заяви още Песков по повод публикация на Bloomberg, че дипломати от Великобритания, Германия и Франция са се срещнали с руски представители, за да протестират срещу нарушения на въздушното пространство в Полша и Естония и да предупредят за готовността си да свалят руски самолети. „Дори не искам да говоря за това; това е напълно безотговорно твърдение. Напълно безотговорно е, защото обвиненията на Русия, че нейни военни самолети са нарушили чуждо въздушно пространство и са навлезли в чуждо, са безпочвени. Не са представени убедителни доказателства“, подчерта Песков.