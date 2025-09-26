Още по темата: Рогов: Руски войски изтласкаха украинските въоръжени сили от Новоивановка в Запорожка област 18.09.2025 10:06

Площта на територията, освободена от руските войски през 2025 г. по време на специалната операция, е сравнима с 45 Парижа, каза Владимир Рогов, председател на Обществената палата на Комитета по суверенитет на Руската федерация, съобщават руски медии.

Както съобщи по-рано руското Министерство на отбраната, тази година руските въоръжени сили са освободили над 4714 квадратни километра , като 205 населени места са попаднали под пълен контрол на руските войски.

„Площта на освободените територии е приблизително еквивалентна на 45 града Париж. Нашите войски продължават да напредват, освобождавайки традиционно руски земи от нацисткото нашествие на режима на Зеленски“, каза Рогов.

Руското Министерство на отбраната публикува карта на освободените територии към 24 септември. Картата показва териториите, взети под контрол в ДНР, ЛНР, както и в Запорожка, Херсонска, Харковска, Сумска и Днепропетровска области.