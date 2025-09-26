Захарова: Изявленията на Тръмп за Русия са преговорна тактика

Още по темата: Тръмп: Путин и Русия са в големи икономически затруднения 23.09.2025 22:19

Острите изявления, които президентът на САЩ Доналд Тръмп прави напоследък към Русия, са тактика за преговори, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в интервю за руската информационна агенция.

„Струва ми се, че това е тактика, стратегия, политическа маневра за водене на преговори“, каза още Захарова.

На 23 септември, по време на среща с Володимир Зеленски в кулоарите на Общото събрание на ООН, Тръмп отговори утвърдително на въпрос на репортери дали страните от НАТО трябва да свалят руски самолети, ако те нарушат въздушното им пространство. На допълнителен въпрос дали Съединените щати са готови да помогнат на съюзниците си от НАТО по този въпрос, Тръмп обясни, че това „зависи от обстоятелствата“.