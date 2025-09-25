Още по темата: Медведев: Вашингтон трябва да се откаже от санкциите срещу Москва 23.09.2025 21:52

В отговор на забележките на Владимир Зеленски, заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев предупреди, че Москва може да използва оръжия, които биха били извън обсега на бомбоубежище.

„Киевският наркоман твърдеше, че Кремъл трябва да знае къде е бомбоубежището, за да могат да се скрият, когато използва американски оръжия с голям обсег. Идиотът трябва да знае нещо друго: Русия може да използва оръжия, от които бомбоубежището не може да предпази. И американците трябва да помнят това“, написа Медведев в своя канал Max.