В противен случай рискът от директен конфликт остава висок

Вашингтон трябва да се откаже от санкциите срещу Москва, заяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев в публикация в социалните мрежи.

„Русия е готова да спазва новия договор СТАРТ, който подписах през 2010 г.“, заяви политикът. Сега, продължи той, решението зависи от Вашингтон. „Но простото спазване на буквата на договора не е достатъчно. САЩ трябва да се откажат от опитите си да отслабят Русия чрез санкции и мита. В противен случай рискът от директен конфликт остава висок“, каза още Медведев.

СТАРТ е Договорът за намаляване на стратегическите въоръжения. Той ограничава броя на междуконтиненталните балистични ракети, някои други ракети и ядрените бойни глави, които Русия и Съединените щати могат да носят.

На 22 септември Путин обяви на среща със Съвета за сигурност, че Русия е готова да се придържа към заявените ограничения в продължение на една година след изтичането на новия СТАРТ през февруари 2026 г.