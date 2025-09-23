Путин е обсъдил с Тръмп удължаването на договора "Нов СТАРТ"

Още по темата: Путин предложи на САЩ да удължат с една година договора START 22.09.2025 22:31

Договорът за мерки за по-нататъшно намаляване и ограничаване на стратегическите нападателни оръжия (СТАРТ) беше обсъден по време на срещи между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп. Това заяви прессекретарят на руския лидер Дмитрий Песков в отговор на въпрос на ТАСС.

„Темата за договора "Нов старт СТАРТ" като цяло беше повдигната по време на контактите между Путин и Тръмп в смисъл, че времето изтича и ние наистина сме на прага на ситуация, в която може да останем без никакви двустранни документи, регулиращи областта на стабилност и сигурност“, каза Песков, отговаряйки на въпрос на ТАСС дали темата за удължаване на СТАРТ е била обсъждана по време на контактите между президентите на Руската федерация и Съединените щати.