Разжалваха руски топ генерал

Назначават го на цивилна длъжност в Татарстан

Генерал-полковник Александър Лапин, бивш командир на Ленинградския военен окръг и бивш началник на щаба на Сухопътните войски, е уволнен от военна служба, съобщи РБК, позовавайки се на свой източник.

Генерал-полковник Евгений Никифоров е назначен за командир на Ленинградския военен окръг на негово място.

Според агенция "Татар-информ", Лапин скоро ще бъде назначен за помощник на ръководителя на руската република Татарстан Рустам Минниханов.

Лапин ще отговаря за подкрепата на участниците в Специалната военна операция (както Русия нарича войната срещу Украйна - бел.ред.) и техните семейства, за осигуряването на медицинска и социална рехабилитация на ветерани и за подпомагането на завръщащите се от фронта войници в адаптацията им към цивилния живот. Той ще отговаря и за организирането на процесите на набиране на военнослужещи в сътрудничество с Министерството на отбраната.

През 2022 г. ген. Лапин командва Централния военен окръг и групировката „Център“, чийто сили бяха изтласкани от Харковска област през септември същата година в резултат на изненадваща атака на украинската армия. През 2024 г. Лапин отговаря за отбраната на Курска област, част от която премина под контрола на украинските въоръжени сили, отново след неочаквана атака там. Руските войски успяха да си върнат контрола над територията едва в края на април 2025 г. - след девет месеца тежки боеве и с помощта на севернокорейски части.

След оттеглянето си от Харковска област, Лапин беше остро критикуван, по-специално от чеченския лидер Рамзан Кадиров, който го нарече „посредственост, защитена от ръководството на върха на Генералния щаб“.

Александър Лапин е роден през 1964 г. в Казан. През 2017 г. е назначен за началник на щаба на Групировката на руските войски в Сирия, а през ноември същата година става началник на Централния военен окръг. От октомври 2018 г. до януари 2019 г. командва руските сили в Сирия. През 2023 г. заема поста началник на Генералния щаб - първи заместник-главнокомандващ на Сухопътните войски, след което е преместен на поста командир на Ленинградския военен окръг и сформираната на негова база групировка „Север“ .