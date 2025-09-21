Руският президент Владимир Путин смята, че ескалацията на руско-украинската война е най-добрият начин да се принуди Украйна да преговаря по неговите условия, според източници на Bloomberg, близки до Кремъл.

Статията на агенцията показва, че Путин е стигнал до това заключение след среща с президента на САЩ Доналд Тръмп в Анкъридж на 15 август. Според източници на Bloomberg, разговорите в Аляска са убедили Путин, че Тръмп не е заинтересован от намеса в конфликта между Русия и Украйна.

По време на срещата Путин е предложил прекратяване на военните действия и замразяване на фронтовата линия, ако Киев се съгласи да изтегли войските си от Донецка и Луганска области. Украйна отхвърли тези условия и Путин смята, че това оправдава ескалацията, съобщиха източници.

Руските сили вече са увеличили ракетните и дронови удари срещу Украйна, чийто брой е намалял преди срещата в Анкъридж, отбелязва Bloomberg. Според изчисленията на изданието, броят на атаките се е увеличил с приблизително 46% през месеца след разговорите между Путин и Тръмп.

Само през първата половина на септември Русия е изстреляла над 3500 дрона от различни типове, близо 190 ракети и е хвърлила над 2500 въздушни бомби, съобщи украинският президент Володимир Зеленски.

Според източници на Bloomberg, Путин следи военната кампания на израелския премиер Бенямин Нетаняху в ивицата Газа и я смята за по-брутална от войната на Русия в Украйна. Руският президент, според източници на агенцията, отбелязва, че американските и европейските власти са приели действията на Израел и не могат да критикуват Москва.

Путин ще продължи да участва във всякакъв формат на преговори със САЩ, но ще прави това, което е в негов интерес, казват източници.