Арсеналът на подводния флот се модернизира бързо

Руската атомна подводница клас „Оскар II“ на Тихоокеанския флот, изстреляна от проект 949А на руския военноморски флот , която е един от само шестте кораба в света, способни да носят противокорабни крилати ракети П-700, изстреля една от тези ракети по време на командно-щабни учения в руския Далечен изток. Ракетата е използвана за поразяване на военноморска цел на 250 километра разстояние, като две по-малки противокорабни крилати ракети П-800 са били изстреляни срещу същия набор от цели от ударната подводница клас „Ясен-М“ „ Красноярск“ като част от същото учение. Съобщава се, че и трите ракети са поразили целите, пише Military Watch Magazine. Военните кораби са били разположени край полуостров Камчатка, който е ценен заради директния си достъп до дълбоките води на Тихия океан, което позволява на подводниците да влизат и излизат от водния път без значителен шанс за откриване. Полуостровът е на фронтовата линия с американските и японските сили и е в непосредствена близост до големи въздушни и военноморски съоръжения на двете страни.

Изданието пише още, че съоръженията в Камчатка разполагат с вълноломи, които се простират на над 50 метра под водата, с помещения, предназначени не само за ядрени атакуващи подводници клас „Оскар II“ и „Ясен-М“, но и за подводници клас „Борей-А“ с балистични ракети . P-700, използвана като основно оръжие на корабите клас „Оскар II“, е разработена по време на Студената война и се отличава с обсег от 500 километра и възможности за насочване, които са били считани за водещи в света през 80-те години на миналия век. С тегло от 7000 килограма всяка, P-700 са приблизително четири пъти по-големи от съвременните крилати ракети като P-800 и „Циркон“, като съветските ракети са две поколения назад от най-съвременните. Първото изстрелване на новата ракета „Циркон“ от ядрена подводница беше извършено през октомври 2021 г., като ракетите започнаха да се разполагат от ударните подводници клас „Ясен“ по-рано през 2025 г. По-старите задвижващи системи на корабите клас „Оскар II“, както и по-високите им оперативни разходи и по-лошите стелт възможности в сравнение с по-новите кораби клас „Ясен“, означават, че не се очаква те да бъдат модернизирани с крилати ракети с подобни възможности и вероятно ще продължат да разчитат на P-700 до пенсионирането им през 30-те години на миналия век. В момента се планира флотилия от 11 кораба клас „Ясен-М“, като осем са заложени в експлоатация.