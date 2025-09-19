Руските системи за противовъздушна отбрана не са в състояние да свалят украинските дронове директно на руско-украинската граница, затова те проникват по-дълбоко в страната, заяви губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков по време на онлайн беседа на живо с граждани по повод 4-тата му година на поста.

„Проблемът е във височината им, която не им позволява да бъдат свалени веднага на държавната граница. Когато се снижават, нашите подразделения ги засичат и след това ги унищожават“, каза Гладков, цитиран от ТАСС. Така той отговори на въпрос на жителка на Белгород защо дронове падат в града, причинявайки жертви, ако военните са знаели от самото начало колко дрона са навлезли във въздушното пространство и накъде се насочват.

Жената попита и защо федералните телевизионни канали едва отразяват редовните удари по Белгородска област. „Никой не прикрива нищо. А регионалното правителство предоставя информация до последния детайл, до всеки инцидент“, увери Гладков. Според него федералната телевизия не съобщава често за последиците от украинските атаки срещу региона поради огромния обем новини в страната. Губернаторът обаче отбеляза, че регионът получава значителна помощ, включително милиарди рубли за преселване на жители на гранични райони и средства за изпращане на деца в други региони.

Според гладков, през изминалото денонощие над 100 украински дрона са атакували различни населени места в Белгородска област.