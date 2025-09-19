"Панцир“ демонстрира висока ефективност

Холдинговата компания „Високоточни системи“ (част от „Ростех“) достави партида от най-новите зенитно-ракетни системи „Панцир-СМД“ на руската армия, съобщиха от„Ростех“ пред руската информационна агенция.

„Холдинговата компания „Високоточни системи“ на държавната корпорация „Ростех“ достави партида зенитно-ракетни системи „Панцир-СМД“ на руското Министерство на отбраната. На държавния клиент беше доставена и партида бойни машини от зенитно-ракетни системи (ЗРПК) „Панцир-С“. Системите са преминали необходимите тестове и са приети от военни инспекционни служители“, се казва в изявлението.

Държавната корпорация отбеляза, че боекомплектът на пусковата установка за най-новата система „Панцир-СМД“ може да бъде до 48 мини-ракети. Броят на ракетите в пусковата установка може да варира в зависимост от комбинацията от стандартни ракети земя-въздух и мини-ракети.

„„Панцир“ демонстрира висока ефективност в защитата на руското небе. Техните екипажи многократно са откривали и унищожавали сложни въздушни цели по време на бойно дежурство“, каза Бекхан Оздоев, индустриален директор на клъстера за въоръжение на „Ростех“.

Според държавната корпорация, „Панцир-СМД“ е оборудван със система за управление на огъня, която включва многофункционална радарна система и електрооптична система. Системата е способна автоматично да оценява ефективността на огъня.