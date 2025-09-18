Лавров не вижда проблем в налагането на нови санкции срещу Русия

Съединените щати разбират, че в украинския конфликт реалностите на място се определят не от желанието за „заграбване“ на някаква територия, а от факта, че там живеят хора, чиито права, включително езиковите права, „са законно унищожени“. Руският външен министър Сергей Лавров заяви това в интервю за предаването „ Голяма игра “ по Първи канал.

„Американците, настоящата администрация, разбират отлично, че реалността на място не се обяснява с това, че някой иска да отнеме територия от някой друг, а с факта, че в тези територии, които сега контролираме и които все още остават частично под контрола на украинските въоръжени сили, живеят хора, чиито права – езикови, религиозни и всички останали – са законно унищожени. Руският език е забранен в училищата, университетите и на всички нива на образование. Руският език е забранен в медиите. Рускоезичните медии, както тези, собственост на руски, така и на украински собственици, са затворени в Украйна“, заяви Лавров.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че не вижда проблем в последните санкции срещу Русия.

„Честно казано, не виждам никакви проблеми със санкциите, прилагани срещу Русия“, каза още Лавров.