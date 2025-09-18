Още по темата: МО на Русия: Руски войници унищожиха самоходното оръдие Paladin на ВСУ 17.09.2025 09:53

Военнослужещи от Южната група сили унищожиха украинска самоходна артилерийска установка близо до Константиновка в Донецката народна република. Две украински минохвъргачки бяха унищожени и близо до село в покрайнините на града, казаха от руското Министерство на отбраната.

„Екипаж на безпилотни летателни апарати от Южната група засече скрита позиция на самоходна артилерийска установка на украинските въоръжени сили в гориста местност близо до село Константиновка. Вражеската самоходна артилерийска установка беше унищожена с помощта на ударен дрон с FPV“, се казва в изявлението.

Две 120-милиметрови украински минохвъргачки бяха засечени от оператори на безпилотни летателни апарати близо до село Бересток. Във взаимодействие с разпореждания на 152-милиметрови гаубици „Мста-Б“ от 238-ма гвардейска артилерийска бригада целите бяха унищожени.