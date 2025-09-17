Европейският съюз демонстрира бедността на собствената си външна политика. Това заяви руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков пред репортери, коментирайки дискусиите в ЕС относно последния 19-ти пакет антируски санкции.

„Тук има много елементи, които показват колко ниско е потънала обществеността, особено европейската общественост, в собственото си разбиране за това кое е и кое не е приемливо в достойното общество. Това е мизерията на външната политика на Европейския съюз, колективна и индивидуална, на онези столици, които задават тона в тази структура“, отбеляза заместник-министърът.

Той подчерта, че чиновниците в Европейския съюз представляват „не просто пълна липса на каквато и да е независимост или дори капка здрав разум в поведението си, но и удоволствие, наслада от това да разкрият собствената си незначителност“.

„Това е много характерна черта на сегашното поколение хора, които седят там“, добави той.

По-рано беше съобщено, че Европейската комисия няма да представи следващия кръг антируски санкции на 17 септември, както се очакваше, и обявяването ще бъде отложено за неопределено време. Според Politico, забавянето се дължи на изместването на фокуса на ЕС от налагането на нови санкции срещу Русия към оказване на натиск върху Словакия и Унгария да „намалят зависимостта си от руския петрол“.