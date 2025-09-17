Кремъл: Русия е отворена за преговори за Украйна

Още по темата: Кремъл: Дипломатическото споразумение изисква реципрочност от Украйна 27.08.2025 13:22

Поддържаме позицията си

Русия би предпочела да разреши ситуацията около Украйна по дипломатически път и е отворена за преговори, каза прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, съобщават руски медии. Той спомена това, докато коментираше на брифинг забележките на американския лидер Доналд Тръмп относно евентуални санкции срещу Москва и призива му към всички членове на НАТО да откажат руски петрол.

„Поддържаме позицията си; оставаме отворени за процеса на преговори. Продължаваме да заявяваме, че предпочитаното от нас решение на украинската криза е политическо и дипломатическо. Следователно нашата позиция тук е добре известна; тя изобщо не се е променила“, каза още Песков.

Той отказа да спекулира за връзката между забележките на Тръмп и настоящото състояние на преговорите.

„Това е нещо, което вероятно трябва да попитате американската страна“, отбеляза Песков.