Алексей Навални е бил отровен, съобщи съпругата му (ВИДЕО)

Вдовицата на политика намекна, че западни държави бавят разследването от съображения за политическа целесъобразност

Покойният руски опозиционен лидер Алексей Навални е бил отровен. Това е показал анализ на западни лаборатории, съобщи съпругата му Юлия.

Тя публикува видеоклип, в който разкрива, че поддръжниците на политика са успели да получат и пренесат контрабандно проби от биологичния материал на политика в чужбина. Анализът е потвърди предположенията, че той е бил отровен.

"През февруари 2024 г. успяхме да получим и надеждно да пренесем контрабандно проби от биологичния материал на Алексей в чужбина. Лаборатории в поне две страни анализираха независимо тези проби. Лабораториите и в двете страни стигнаха до заключението, че Алексей е бил убит, по-точно отровен“, каза Юлия Навална.

Във видеото тя твърди също, че разследването на смъртта на мъжа й се бави поради съображения за политическа целесъобразност. Изглежда обаче, че има предвид европейските власти, а не руските:

„Какво следва? Не знам. Руски гражданин беше убит на руска земя. Всички доказателства също са налице. Западните страни нямат правни основания да образуват или преследват наказателно дело. А след това има и политически съображения. Когато сериозни хора в костюми умишлено въртят очи и казват: „Ами, трябва да разберете“. Разберете, че винаги е в нечий интерес да преговаря за нещо с някого. И не искате неудобната истина да излезе наяве в неподходящ момент. Разберете, че сега не е моментът. Трябва да изчакаме още малко. Винаги има много причини да го отложим за следващия ден. После пак за следващия. И така продължава с месеци.“

Навална поиска лабораториите да публикуват резултатите от тестовете си.

Във видеото тя цитира показания на петима служители от затворническата колония Харп, които вероятно са замесени в случая.

В показанията си старши инспектор по сигурността на колонията Антон Немцев твърди, че по време на разходка Навални почукал на вратата и казал, че се чувства зле. Върнали го обратно в килията му. „Алексей легнал на пода, прибрал коленете си към корема си и започнал да стене от болка. “Той се е оплакал от парене в гърдите и стомаха. След това е започнал да повръща. Показанията на Немцев сочат, че Алексей е бил в конвулсии, дишал е тежко, кашлял е и е стенел“, каза Навалная.

Навални е оставен сам в килията си до пристигането на началника на медицинското отделение Алексей Лисюк, който се е прибрал за обяд, каза вдовицата на политика. След това Алексей е „извлечен от килията“. „Докато го носели по коридора, той започнал да хрипти. В медицинския кабинет го поставили на кушетка. По това време Алексей вече е в безсъзнание“, добави тя.

40 минути след като съпругът й се е почувствал зле. е била извикана линейка. През това време д-р Лисюк започнал да прави сърдечен масаж, каза Навалная. Линейката пристигнала 10 минути по-късно и медиците се опитали да го реанимират, но без резултат.

Според показанията на заместник-началника на медицинското звено Руслан Цой, медиците диагностицирали „конвулсии и синдром на внезапна смърт“. „Важната информация, в която сме убедени от разказите на очевидци, е конвулсията. Конвулсиите могат да показват отравяне“, подчерта Навалная.

Вдовицата на политика също така показа снимка на килията на политика, направена след смъртта му (следи от повръщано се виждат по пода) и предостави карта на затворническата колония. Според картата в колонията е имало множество видеокамери, две от които са били в килията, където е бил държан политикът. Тези кадри никога не са били публикувани. „Очевидно тези записи съдържат нещо, което изобщо не съвпада с официалната версия.“ В противен случай те щяха да бъдат повторени по всички централни телевизионни канали.“

Навални почина на 16 февруари 2024 г. в затворническа колония в село Харп.

Малко след смъртта му, руският президент Владимир Путин заяви, че е бил готов да размени политика за затворници в западни страни, „но, за съжаление, се случи това, което се случи“.