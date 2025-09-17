Путин тества най-новите термовизионни очила "Стрекоза"

Руският президент тества нови военни разработки на полигона „Мулино”

Руският президент Владимир Путин посети изложба на най-новите разработки на вътрешния военно-промишлен комплекс на полигона „Мулино” в Нижегородска област, съобщават руски медии. Там държавният глава тества термовизионните очила „Стрекоза“, като ги пробва и оцени тяхната функционалност.

Термовизионни очила „Стрекоза“ – полезна разработка, която позволява на руските войници да се ориентират на бойното поле, да подобрят естественото зрение с помощта на система за увеличение на изображението (до километър). Очилата могат да работят автономно до 2,5 часа без презареждане.

Путин разгледа и огнестрелните оръжия - той държеше в ръце пушката „Аркуда СТ“ и разговаря с Героя на Русия Ярослав Якубов , който лично използва това оръжие в бой.