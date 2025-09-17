Русия се готви да изкупи обратно турските противовъздушни системи C-400

Турция похарчи 2,5 милиарда долара за батериите C-400 Triumf

C-400, които по същество са останали незасегнати от 2017 г. насам, биха позволили на Русия бързо да замени ракетните батареи, унищожени в Украйна, и да възстанови Турция в програмата за изтребители F-35, пише The National Interest.

През уикенда се появиха съобщения, че Русия е предложила на Турция да изкупи обратно противовъздушната система C-400Triumf. Според турския вестник Nefres, Кремъл е видял как много от собствените му C-400 са унищожени по време на конфликта в Украйна и е потърсил да закупи двете системи, продадени на Турция, които все още не са пуснати в експлоатация поради политически съображения.

Турция изгражда местно произведена система „Çelik Kubbe“ или „Steel Dome“, за която руската система C-400може да бъде от жизненоважно значение. В същото време обаче не е тайна, че приемането от Анкара на руската система за противовъздушна отбрана е обтегнало отношенията ѝ с НАТО и САЩ.

След като прие C-400по време на първия мандат на президента Доналд Тръмп, Турция беше изключена от програмата F-35 Joint Strike Fighter съгласно „Закона за противодействие на противниците на Америка чрез санкции“ (CAATS). Вашингтон и ръководството на НАТО твърдят, че двете платформи не са съвместими и че приемането на ракетната система от Турция би застрашило сигурността на стелт изтребителя от пето поколение.

Русия се нуждае от повече системи C-400 в Украйна

Почти веднага след като Турция закупи системите C-400 през 2017 г., се появиха признаци, че Анкара се е размислила. Важно е да се отбележи, че въпреки че притежават C-400, турските въоръжени сили досега се въздържат от действителното им активиране – ясен знак за разрив между Турция и Съединените щати.

В осемте години от закупуването Турция продължава да проявява интерес към изтребителя F-35 и има значителни спекулации, че страната може да се присъедини отново към програмата F-35, ако се отърве от своите C-400 – чрез военна продажба на друга страна, като Индия или Пакистан, или чрез дарение на Украйна. Дори се появи идеята, че Турция може да даде системите на САЩ за обратно инженерство, макар че това не изглежда вероятно.

Досега нито един от тези планове не се е осъществил. Един от проблемите е, че всяко прехвърляне на системите би изисквало одобрение от Москва, която е малко вероятно да се съгласи на прехвърляне към Украйна или Съединените щати. По същия начин, преди нахлуването в Украйна, продажбата на трета страна би попречила на опитите на Русия да изнася свои системи C-400.

Въпреки това, силите на Кремъл са видели няколко C-400 унищожени в продължаващата война в Украйна и Русия трябва да попълни собствените си запаси, като същевременно гарантира, че износът й няма да бъде забавен допълнително. Москва вече е била принудена да отложи прехвърлянето на батерия C-400 на Индия, а настоящите планове предвиждат системите да пристигнат не по-рано от края на 2026 г. или началото на 2027 г.

Според Defense Mirror, руската армия понастоящем не разполага с резервни C-400. Закупуването на турските C-400, които по същество са останали в склад от пристигането си в Турция през 2017 г., би позволило на Русия да превъоръжи бързо силите си.

Колко вероятна е всъщност сделката между Русия и Турция за C-400?

Турция поддържа връзки с Русия, но крайният въпрос може да се свежда до парите.

Турция похарчи 2,5 милиарда долара за батериите C-400 Triumf през 2017 г., след като не успя да придобие американската система за противовъздушна отбрана MIM-104 Patriot. Дори и да стоят на склад, те изискват редовна поддръжка, което увеличава разходите по придобиването им. Първите системи C-400пристигнаха през юли 2019 г. и по това време президентът Реджеп Тайип Ердоган обяви, че Triumf ще бъде напълно оперативна до април 2020 г. Сега, почти пет години и половина по-късно, S-400 просто е вкарал клин между Вашингтон и Анкара – и дори не е оперативна. Ердоган може да бъде простен за желанието си да се отърве от системите.

Питър Сичиу е журналист с 3200 публикувани статии в повече от четири дузини списания и уебсайтове през 30-годишната си кариера.