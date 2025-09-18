Русия обяви промени в бюджета

С цел намаляване на зависимостта от приходите от петрол

Руското министерство на финансите обяви в четвъртък нова мярка, която според него има за цел да предпази държавния бюджет от колебанията в цените на петрола и западните санкции, насочени срещу руския износ на енергия, съобщава Reuters.

Съгласно новата инициатива, която ще бъде приложена през следващата година, правителството ще понижи граничната цена на петрола, над която приходите от петрол се прехвърлят във фискалния резервен фонд, за да се гарантира, че фондът е достатъчно попълнен.

„За да направим финансите си по-устойчиви, предлагаме да се намали зависимостта от различни ограничения, свързани с цените или обемите, в зависимостта на бюджета от приходите от петрол и газ“, заяви министърът на финансите Антон Силуанов.

Новата мярка е победа за Силуанов, който се опита да възстанови механизма, наречен „бюджетно правило“, след като той беше изоставен след началото на войната в Украйна, въпреки че руските медии съобщиха, че той е настоявал за по-голямо намаление.

Ако правилото не е в сила, извънредните приходи от енергия се използват за покриване на редовните разходи, което прави бюджета по-уязвим, когато цената на петрола спада.

Силуанов заяви, че граничната цена ще бъде понижавана с 1 долар всяка година, за да достигне 55 долара за барел през 2030 г. В момента граничната цена е 60 долара за барел. Проектът за бюджет се очаква да бъде внесен в парламента на 29 септември.

Фискалният резервен фонд, който може да се използва за покриване на бюджетния дефицит, в момента разполага с около 4 трилиона рубли (48,25 милиарда долара). През тази година правителството планира да използва 447 милиарда рубли (5,39 милиарда долара) от фонда, за да покрие част от бюджетния дефицит, който се очаква да надхвърли 1,7% от БВП.

Силуанов заяви, че новата мярка ще спомогне за намаляване на дела на енергийните приходи в държавния бюджет от около 25% през първите осем месеца на 2025 г. до 22%.