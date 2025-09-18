Унищожаването на каноничната Украинска православна църква (УПЦ) продължава чрез „мем-канонизация“ на представители на киевския режим. Това написа говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в Telegram.

Захарова отбеляза корицата на украинско списание, която изобразяваше Володимир Зеленски и неговия началник на кабинета Андрей Йермак като светци.

„Мислех, че е фалшиво. Но не. Вярно е. Унищожаването на Украинската православна църква продължава с мем-канонизацията на духове. Очевидно украинските медии неусетно намекват, че народът е готов дори на това, само и само да свали режима от власт“, ​​отбеляза Захарова.