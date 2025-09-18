Русия създава „зона на смъртта“ около ключов украински град

Още по темата: Кремъл: Русия е отворена за преговори за Украйна 17.09.2025 14:02

Москва използва тръбопровод за прехвърляне на личен състав

Отбраната на Украйна на ключовия град Покровск, който устоява повече от година въпреки ожесточените руски атаки, може да приключи, тъй като Русия изтласква украинските сили, съобщава Sky News.

На други места украинските войски са подложени на атаки по фронтовата линия, като според информациите Москва използва тръбопровод за прехвърляне на личен състав в североизточната част близо до Купянск, с цел да окаже още по-голям натиск върху изчерпаните ресурси на Киев.

Това става след като Володимир Зеленски използва ексклузивно интервю за Sky News, за да призове Доналд Тръмп да заеме „ясна позиция“ по отношение на пакета от санкции за Русия и гаранциите за сигурност за Украйна.

Украинските сили са ангажирани в ожесточена борба за задържане на ключовия логистичен център Покровск от повече от година, като руските войски понякога се опитват да обкръжат защитниците там.

Ситуацията там се влошава, казва д-р Марина Мирон, експерт в катедрата по отбранителни изследвания в King's College London.

Тя цитира доклади, според които руските сили контролират всички маршрути за снабдяване и са „създали зона на смърт“ с помощта на дронове, което затруднява значително Украйна да снабдява войските си там.

Покровск, пътен и железопътен възел, е имал преди войната население от около 60 000 души. Той се разглежда от Русия като „вратата към Донецк“.

Завладяването му би затруднило сериозно украинските снабдителни линии и би застрашило важни градове като Краматорск и Славянск.

„Това ще отнеме време, защото руснаците се опитват основно да изтласкат украинците“, каза д-р Мирон пред Sky News. „Те не искат да щурмуват града, защото е твърде трудно и изисква много човешки ресурси – предполага се, че ще има много жертви.“ Вместо това се опитват да го обкръжат напълно. Това отразява „променен подход“, казва д-р Мирон, като руската армия изглежда предпочита по-бавни операции по обкръжаване, вместо атаките с много жертви, с които бяха превзети места като Бахмут.

Междувременно руските сили са напреднали близо до Купянск в североизточна Украйна, недалеч от крепостния град Харков, съобщи в понеделник мозъчният тръст „Институт за изследване на войната“.

Подобно на други цели по украинската фронтова линия, Купянск е ключов транспортен и логистичен център, тъй като там се събират няколко основни железопътни линии.

„Изглежда, че са доста близо“, каза д-р Мирон, коментирайки позициите на руските сили около Купянск.

По-рано тази седмица украинската армия съобщи, че Русия е преместила личен състав в района чрез тръбопровод, но изходът от тръбата е под контрола на украинските защитници.

Купянск, който беше превзет от украинските войски по време на контраофанзивата им през есента на 2022 г., е почти напълно разрушен в хода на войната и продължава да е обект на атаки.

Д-р Мирон заяви, че е вероятно настъплението към Купянск да е част от усилията на Москва да си върне някои от загубените територии или може би усилие да завземе земя, която след това да използва като разменна монета в евентуални бъдещи преговори.