Още по темата: Рогов: Киев се готви да евакуира южната част на Запорожие поради приближаването на руските въоръжени сили 16.09.2025 08:38

Украински въоръжени сили набързо се опитват да прегрупират силите си в Запорожка област

Руските войски изтласкаха части на украинските въоръжени сили от село Новоивановка, разположено в североизточната Запорожка област. Това каза Владимир Рогов, председател на Обществената палата на Комитета по суверенитет на Руската федерация, съобщават руски медии.

Рогов по-рано заяви, че руските въоръжени сили са пробили вражеската отбрана северно от село Олговское в Запорожка област в посока село Новоивановка и са влезли в селото.

„Под натиска на нашите войски врагът е прогонен от Новоивановка“, каза още Рогов.

Новоивановка се намира на границата с Днепропетровска област.

"Украинските въоръжени сили бързат да организират прегрупиране на силите в Запорожка област", заяви Рогов.