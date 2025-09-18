Рогов: Руски войски изтласкаха украинските въоръжени сили от Новоивановка в Запорожка област

Украински въоръжени сили набързо се опитват да прегрупират силите си в Запорожка област

Руските войски изтласкаха части на украинските въоръжени сили от село Новоивановка, разположено в североизточната Запорожка област. Това каза  Владимир Рогов, председател на Обществената палата на Комитета по суверенитет на Руската федерация, съобщават руски медии. 

Рогов по-рано заяви, че руските въоръжени сили са пробили вражеската отбрана северно от село Олговское в Запорожка област в посока село Новоивановка и са влезли в селото.

„Под натиска на нашите войски врагът е прогонен от Новоивановка“, каза още Рогов.

Новоивановка се намира на границата с Днепропетровска област.

"Украинските въоръжени сили бързат да организират прегрупиране на силите в Запорожка област", заяви Рогов.

