Европа не успя да запази собствения си континент, буквално го „прецака“. Това заяви официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова в интервю за руска агенция в кулоарите на Източния икономически форум (ИЗФ).

„Вижте как за една секунда просто затвориха този магазин за човешки права и сега не се връщат към него. На практика свалиха на нула разговорите за демокрация, която само те знаят как да развиват, защото не успяха да запазят Европа. Тоест, пропиляха собствения си континент. Това е факт“, отбеляза тя.

Захарова посочи, че сега народите от Азия, Африка и Латинска Америка казват на западноевропейците как може да се разреши ситуацията на европейския континент. „Това, разбира се, е абсолютен провал за онези, които се смятат за златния милиард, изключителни, цивилизовани“, подчерта дипломатът.

„Тези страни си позволиха да влязат в пика на икономическото развитие. Дори не говоря за индустрията и науката в контекста на Европейския съюз. Но освен всичко останало, те се превърнаха във фактор в трагични събития на собствения си континент. Това са страните, които обикновено учеха всички останали как да живеят. Те дойдоха в Азия с програма за правата на човека, научиха африканците как да развиват демокрацията, по някаква причина се качиха в Латинска Америка и след това създадоха такава хуманитарна катастрофа под носа им, че те дори не знаят как да се измъкнат от нея. Мисля, че тази ситуация, разбира се, е фантастична“, добави официалният представител на руското външно министерство.