„Мечката си е мечка“ - Путин за мястото на Русия в съюз с Китай и Индия

Руският президент Владимир Путин отговори с шега на въпрос за мястото на „руската мечка“ в съюз с Китай и Индия, съобщава руска агенция.

На пленарната сесия на Източния икономически форум модераторът напомни на Путин за снимка, обиколила всички световни медии, на която той седи заедно с председателя на Китайската народна република Си Дзинпин и министър-председателя на Индия Нарендра Моди. Снимката вече беше символично описана като „слон, дракон и мечка“. „И какво място заема мечката в този съюз изобщо?“, попита модераторът.

„Мечката си е мечка“, отговори шеговито президентът.

Президентът подчерта още, че мечката е символ на Русия, но най-големият тигър в света е сибирският тигър, който също е руски.

„Мечката, разбира се, е символ на Русия, но – ние сме в Далечния изток – най-големият тигър в света е, между другото е руският тигър“, отбеляза държавният глава.

В този контекст Путин посочи, че не той е говорил за взаимодействието между дракона и слона, а Си Дзинпин. Така китайският лидер е описал по-рано отношенията между Китай и Индия, обръщайки се към индийската делегация, водена от Моди.

В Русия живеят около 750 амурски тигри. Те са вписани в международната и руската Червена книга, тъй като неконтролираният им отстрел е довел до почти пълното унищожаване на популацията в средата на 20-ти век.