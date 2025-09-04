Европейските лидери изразяват нарастваща загриженост, че Русия подготвя нова офанзива срещу Украйна, докато обсъждаха гаранциите за сигурност с президента Володимир Зеленски, пише Bloomberg.

На заседание на Съвета за сигурност в Тулон миналата седмица германски и френски представители обсъдиха струпването на руски войски близо до Покровск в Донецка област. Според източници Русия е преместила големи сили там.

Ситуацията край Покровское

Зеленски заяви в петък, че Русия е струпала около 100 000 войници на фронтовата линия близо до града. Кремъл се опитва да обкръжи и превземе Покровск повече от година, но без успех.

Превземането на града би отворило пътя на Русия да атакува Краматорск и Славянск. Москва се стреми да поеме контрол над цялата Донецка област.

Парижката среща и ролята на САЩ

Така наречената Коалиция на решителните ще се срещне в Париж, за да финализира дискусиите относно гаранциите за сигурност за Украйна след войната. Лидерите планират да разговарят и с Доналд Тръмп.

Европейците се надяват да изяснят ангажиментите на САЩ и да накарат Вашингтон да затегне санкциите срещу Русия. Франция иска да покаже, че Европа е изпълнила своята част и сега е ред на американския президент.

Позиция на европейските лидери

Френският президент Еманюел Макрон заяви в Париж със Зеленски, че Европа е готова да предостави гаранции за сигурност на Киев. Очаква се на срещата да присъстват и премиерите на Холандия и Полша, а лидерите на Обединеното кралство, Италия и Германия ще се включат чрез видеовръзка.

Въпреки опитите на Тръмп да настоява за прекратяване на войната, включително срещата му с Путин в Аляска, Москва не е показала никакви признаци за прекратяване на огъня. Въпреки че президентът на САЩ заплаши със санкции, той все още не ги е приложил.

Разногласия в Европа

Европейците обсъждат възможни гаранции за сигурност за Украйна, включително опцията за изпращане на войски след края на боевете. Въпросът остава спорен сред съюзниците и е категорично отхвърлен от Русия.

Тръмп изключи изпращането на американски войски, но разреши въздушна и разузнавателна подкрепа. Посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър заяви, че Украйна трябва да се съгласи с архитектурата за сигурност, но Русия „трябва да се чувства комфортно“ с нея.

НАТО и преговорният процес

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че след приключване на европейските консултации ще бъде възможно по-активно взаимодействие със Съединените щати. Той подчерта, че яснотата относно гаранциите е изключително важна преди всякакви срещи между Путин и Зеленски.

Но дипломатическите усилия са в застой. Източници твърдят, че след рязкото засилване на активността в началото на август, преговорите са в застой, тъй като Русия се готви за нови атаки.

Ходът на войната и загубите

Изтощителната лятна офанзивна кампания на Русия досега не успя да донесе значителни териториални придобивки за Кремъл. Московските войски напредваха бавно, превземайки 2033 квадратни километра между май и август, или 0,3% от общата площ на Украйна.

В същото време Русия засили въздушните удари. Според ООН, юли е бил най-смъртоносният месец за украинските цивилни от май 2022 г. насам, с 589 убити и 1152 ранени. Най-малко 25 души бяха убити при удар срещу Киев на 28 август.

Подкрепа за украинската армия

На фона на продължаващата война Зеленски и неговите съюзници работят за укрепване на въоръжените сили на Украйна. Канцлерът Фридрих Мерц заяви, че „това е най-важната гаранция за сигурност, която можем да дадем“.

Той отбеляза, че въпросът за разполагането на чуждестранни войски може да бъде обсъждан само след прекратяване на огъня. Мерц подчерта, че укрепването на украинската армия трябва да продължи паралелно с евентуални преговори с Русия.

„Украйна трябва да може да се защитава в дългосрочен план и ние искаме да ѝ помогнем да направи това, както сега, така и в бъдеще“, каза германският канцлер.

Мерц заяви също, че е необходимо да се гарантира, че Русия вече не може да поддържа военната си икономика. „В този контекст говоря за икономическо изтощение, което трябва да насърчаваме“, каза Мерц.

Мерц нарече Путин военен престъпник . „Той е може би най-сериозният военен престъпник на нашето време, когото виждаме в голям мащаб“, каза Мерц.

Според Мерц, Путин не вижда причина за постигане на прекратяване на огъня или мирно споразумение с Украйна. „Нямам причина да се доверявам на Путин“, добави той.