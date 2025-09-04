Путин и Си Дзинпин с интересен разговор в Пекин: Говореха си за безсмъртието (ВИДЕО)

„Горещ микрофон“, следващ китайските, руските и севернокорейските лидери на военен парад в Пекин, записа как президентът Путин обсъжда една от любимите си теми: възможността за трансплантация на органи, която забавя стареенето и смъртта.

Докато Путин, президентът Си и Ким Чен Ун се приближаваха до трибуната с изглед към площад Тянанмън, се чуваше преводачът на Путин да повдига въпроси за най-новите медицински постижения.

„Биотехнологиите непрекъснато се развиват“, каза той. След това последва още един разговор, който беше нечут, преди преводачът да заключи: „Човешките органи могат да бъдат непрекъснато трансплантирани. Колкото по-дълго живеете, толкова по-млади ставате и дори можете да постигнете безсмъртие.“

Си изглежда не приемаше разговора особено сериозно. Чу се смях, преди да бъде чут да отговаря, също на китайски: „Някои прогнозират, че през този век хората може да живеят до 150 години.“

Putin, Xi Jinping, and Kim Jong Un caught on hot mic. pic.twitter.com/RBXpzFEYoD — Daily Mail (@DailyMail) September 3, 2025

Известно е, че Путин се интересува от науката за запазване на младостта и е повлиян от съветник и приятел Михаил Ковалчук, за когото се твърди, че е „обсебен“.

Миналата година се появиха съобщения, че 78-годишният Ковалчук ​​е казал на научни служители да измислят средства против стареене и да проучат „3D биопринтиране“, да използват лабораторно отгледани клетки за „печат“ на заместващи органи.

Причината Путин да повдигне въпроса пред Си Дзинпин е неясна, въпреки че обширната програма за трансплантация на органи в Китай има дълга и противоречива история, включително използването на органи от екзекутирани затворници за снабдяване на болници.

В отговор на въпрос на журналисти дали вярва, че хората ще могат да живеят до 150 години в бъдеще, Путин по-късно потвърди разговора.

Той каза: „Да, да, когато отидохме на парада, председателят (Си) говори за това. По едно време бившият италиански премиер г-н Берлускони активно развиваше тази тема. Е, да, съвременните средства за лечение, медицината, дори всички видове хирургия, свързани с подмяна на органи, позволяват на човечеството да се надява, че активният живот ще продължи по различен начин, отколкото днес.“

„Средната възраст варира в различните страни, но въпреки това продължителността на живота ще се увеличи значително.“

Берлускони, който почина на 86-годишна възраст през 2023 г., беше известен с това, че се е подлагал на козметични процедури и трансплантация на коса, хвалейки се, че има издръжливостта на много по-млади мъже.

Той също така направи няколко инвестиции в здравни компании, работещи върху антиейджинг лечения, включително група, която се надяваше да увеличи средната продължителност на живота до 120 години.

Позовавайки се на данни на ООН, според които до 2050 г. на планетата ще има повече хора над 65 години, отколкото деца на възраст от пет до шест години, Путин каза: „Това ще има социални, политически и икономически последици. Това е, за което трябва да мислим и когато говорим за продължителността на живота.“

Путин и Си са на 72 години, което може би обяснява защо Ким, младеж на 41 години, не изглеждаше включен в разговора, въпреки че във видеото се вижда, че се усмихва.

И Путин, и Си имат основания да се тревожат за дълголетието си - никой от двамата не изглежда склонен да се откаже от властта, нито пък са определили ясно възможните си наследници.

От друга страна, те имат гени за дълголетие. И двамата им бащи са доживели до края на 80-те си години.

Разговорът им беше заснет в телевизионни канали, отразяващи военния парад на живо в Китай, въпреки че не можеше да се чуе на гигантските екрани, показващи „срещата“ на висши служители на самия площад Тянанмън. Но докато Си говореше, предаването така или иначе прекъсна със сцени от площада.