Президентът на САЩ Доналд Тръмп се завърна в Белия дом, за да спаси Америка. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в интервю за ТАСС.

"Видяхме [бившия президент на САЩ Барак] Обама, който получи Нобелова награда за нищо. Или още по-добре, само за да не падне в разгара на някакъв глобален конфликт. Не знам дали са разбрали, че той не разбира нищо от световни дела и ще си навлече неприятности, или са решили да умилостивят този дракон априори. А тук виждаме политик (Тръмп), който дойде да спаси Америка. Това е неговата основна задача. Той не дойде да спаси Вселената, не дойде да спаси света, той дойде да спаси Америка“, смята дипломатът.

Според Захарова "ситуацията с Америка е наистина, меко казано, трудна“.

"Вижте само националният дълг колко струва и няма нужда дори да говорим за вътрешната ситуация“, продължи тя. "Мислех, че само Филаделфия и Детройт имат такива кадри. А вчера ги изпратиха от Лос Анджелис, погледнах и хората просто умират по улиците. Това не е метафора, така стоят нещата.“

Въпреки факта, че Тръмп дойде да спаси страната си, като я постави на първо място в дневния си ред, той прави много, за да обърне внимание на ситуацията около Украйна, отбелязва дипломатът.

"Извинявам се, че се забавих толкова много с подобно иаказване, но исках, от една страна, да остана в рамките на дипломацията и функционалните си отговорности, но същевременно да добавя и част от личното си отношение тук, защото днес дори думите за мир се превръщат в смел акт, след като бяха наказани със санкции, заличаване, анулиране, включително опити за физическо унищожаване на мнозина“, заключва официалният представител на руското външно министерство.

